Réplique de l’édicule du tombeau de Jésus-Christ de Jérusalem, Église du Saint-Sépulcre, Angers

Informations pratiques

Réplique de l’édicule du tombeau de Jésus-Christ de Jérusalem 19 et 20 septembre Église du Saint-Sépulcre Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Inauguré il y a 91 ans, la réplique du Saint Sépulcre de Jérusalem existe à Angers grâce à Monseigneur Potard qui a pensé aux nombreux fidèles qui ne pourraient pas aller en Terre Sainte. Tout a été pensé pour qu’ici, à Angers, nous soyons comme le pélerin qui découvre la cité de Jérusalem. Cette invitation au voyage vous permettra de découvrir un lieu chargé d’histoire.

Église du Saint-Sépulcre 49 rue de Ballée, 49000 Angers Angers 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire Le Saint-Sépulcre d’Angers est un mémorial de la ville d’Angers, dans le département de Maine-et-Loire, en France. C’est une réplique de la rotonde de la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, avec en son centre, l’édicule, le tombeau de Jésus-Christ.

Inauguré il y a 91 ans, la réplique du Saint Sépulcre de Jérusalem existe à Angers grâce à Monseigneur Potard qui a pensé aux nombreux fidèles qui ne pourraient pas aller en Terre Sainte. Tout a été…

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