UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

REPORTÉ ! Portes ouvertes de l’Espace des habitants Danielle Mitterrand Rue Henry Dunant Autun

REPORTÉ ! Portes ouvertes de l’Espace des habitants Danielle Mitterrand Rue Henry Dunant Autun samedi 12 septembre 2026.

Lieu
Rue Henry Dunant
Adresse
Rue Henri Durant
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Autun

REPORTÉ ! Portes ouvertes de l’Espace des habitants Danielle Mitterrand

Rue Henry Dunant Rue Henri Durant Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Les centres sociaux de la ville d’Autun vous proposent les portes ouvertes de l’Espace des habitants Danielle Mitterrand.
Au programme
– Un manège et des jeux pour petits et grands
– Ateliers créatifs
– Expositions et démonstrations des ateliers de l’année
– Un goûter offert sur place
– de la convivialité   .

Rue Henry Dunant Rue Henri Durant Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 33 09  espace.habitants@autun.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : REPORTÉ ! Portes ouvertes de l’Espace des habitants Danielle Mitterrand

L’événement REPORTÉ ! Portes ouvertes de l’Espace des habitants Danielle Mitterrand Autun a été mis à jour le 2026-06-26 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

À voir aussi à Autun (Saône-et-Loire)