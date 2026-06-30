REPORTÉ ! Portes ouvertes de l’Espace des habitants Danielle Mitterrand Rue Henry Dunant Autun samedi 12 septembre 2026.

Autun

REPORTÉ ! Portes ouvertes de l’Espace des habitants Danielle Mitterrand

Rue Henry Dunant Rue Henri Durant Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Les centres sociaux de la ville d’Autun vous proposent les portes ouvertes de l’Espace des habitants Danielle Mitterrand.

Au programme

– Un manège et des jeux pour petits et grands

– Ateliers créatifs

– Expositions et démonstrations des ateliers de l’année

– Un goûter offert sur place

– de la convivialité .

Rue Henry Dunant Rue Henri Durant Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 33 09 espace.habitants@autun.com

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English : REPORTÉ ! Portes ouvertes de l’Espace des habitants Danielle Mitterrand

L’événement REPORTÉ ! Portes ouvertes de l’Espace des habitants Danielle Mitterrand Autun a été mis à jour le 2026-06-26 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II