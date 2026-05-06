« Bonjour, voulez-vous qu’on s’aime ? Comment on fait ??

Amour , derrière ces 5 lettres sommeille une notion qui pourrait être révolutionnaire.

Ne maltraitons pas ce mot en le réduisant à une vague bouillie romantico patriarcale.

Cherchons ce qui peut vibrer entre nous.

Distribution :

Mathilde Roy : autrice et interprète

Zerolex : création et interprétation musicale

Caroline Sotta : production

Purdey Bidas : administration

Jules Metge : conseil magique

Valentina Santori : regard extérieur

Yann Frish : regard magique

Louis Gillard : œil chorégraphique

Sophie Borthwick : regard dramaturgique

Valérie Alcantara : aide costumes

Paul Cretin-Sombardier : complice artistique

Solo de cirque-chorégraphique accompagné par le musicien Zerolex (création 2025)

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit

accès libre

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00

parvis du Pôle Culturel Parvis des Arts 94140 Alfortville

https://www.alfortville.fr/



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