représentation d’ « Amours » par Muchmuche company parvis du Pôle Culturel Alfortville
représentation d’ « Amours » par Muchmuche company parvis du Pôle Culturel Alfortville samedi 6 juin 2026.
« Bonjour, voulez-vous qu’on s’aime ? Comment on fait ??
Amour , derrière ces 5 lettres sommeille une notion qui pourrait être révolutionnaire.
Ne maltraitons pas ce mot en le réduisant à une vague bouillie romantico patriarcale.
Cherchons ce qui peut vibrer entre nous.
Distribution :
Mathilde Roy : autrice et interprète
Zerolex : création et interprétation musicale
Caroline Sotta : production
Purdey Bidas : administration
Jules Metge : conseil magique
Valentina Santori : regard extérieur
Yann Frish : regard magique
Louis Gillard : œil chorégraphique
Sophie Borthwick : regard dramaturgique
Valérie Alcantara : aide costumes
Paul Cretin-Sombardier : complice artistique
Solo de cirque-chorégraphique accompagné par le musicien Zerolex (création 2025)
Le samedi 06 juin 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit
accès libre
Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00
parvis du Pôle Culturel Parvis des Arts 94140 Alfortville
https://www.alfortville.fr/
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