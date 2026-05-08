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Représentation de « ET ILS VECURENT HEUREUX ? » Partie 2 « Vin d’Honneur » – Ile au Cointre L’ile au Cointre Alfortville

Représentation de « ET ILS VECURENT HEUREUX ? » Partie 2 « Vin d’Honneur » – Ile au Cointre L’ile au Cointre Alfortville

Représentation de « ET ILS VECURENT HEUREUX ? » Partie 2 « Vin d’Honneur » – Ile au Cointre L’ile au Cointre Alfortville samedi 6 juin 2026.

Lieu : L'ile au Cointre

Adresse : 60 Quai Blanqui

Ville : 94140 Alfortville

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : <p>accès libre</p>

Ensuite, venez festoyer avec nous au vin d’honneur des marié.e.s. Embarquez dans l’envers du décor et découvrez ce qui se cache après  » et Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants… » Les sentiments durent-ils toujours ? Que se passe-t-il après la fin du conte ?

La compagnie Terminus Collectif vous invite à la 2nde partie de « ET ILS VECURENT HEUREUX ? » « Vin d’Honneur » à L’Ile au Cointre.

avec Adèle Marini, César Varlet, Emilie Diaz, Guillaume Langou (comédiens), Anna Bouchet (création musicale)

ET ILS VECURENT HEUREUX ? Blanche-Neige et le Prince se marient ! Les deux héros de notre enfance vous invitent à célébrer avec eux cette fin joyeuse de conte de fée. La compagnie Terminus Collectif vous invite au « Vin d’Honneur » à l’Ile au Cointre, variation sur le sentiment amoureux et suite de « La Noce » – Ile au Cointre.
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 19h45
gratuit

accès libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T22:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T19:45:00+02:00

L’ile au Cointre 60 Quai Blanqui  94140 Alfortville
https://www.alfortville.fr/


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