Représentation de « ET ILS VECURENT HEUREUX ? » Partie 2 « Vin d’Honneur » – Ile au Cointre L’ile au Cointre Alfortville
Représentation de « ET ILS VECURENT HEUREUX ? » Partie 2 « Vin d’Honneur » – Ile au Cointre L’ile au Cointre Alfortville samedi 6 juin 2026.
Ensuite, venez festoyer avec nous au vin d’honneur des marié.e.s. Embarquez dans l’envers du décor et découvrez ce qui se cache après » et Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants… » Les sentiments durent-ils toujours ? Que se passe-t-il après la fin du conte ?
La compagnie Terminus Collectif vous invite à la 2nde partie de « ET ILS VECURENT HEUREUX ? » « Vin d’Honneur » à L’Ile au Cointre.
avec Adèle Marini, César Varlet, Emilie Diaz, Guillaume Langou (comédiens), Anna Bouchet (création musicale)
ET ILS VECURENT HEUREUX ? Blanche-Neige et le Prince se marient ! Les deux héros de notre enfance vous invitent à célébrer avec eux cette fin joyeuse de conte de fée. La compagnie Terminus Collectif vous invite au « Vin d’Honneur » à l’Ile au Cointre, variation sur le sentiment amoureux et suite de « La Noce » – Ile au Cointre.
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 19h45
gratuit
accès libre
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T22:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T19:45:00+02:00
L’ile au Cointre 60 Quai Blanqui 94140 Alfortville
https://www.alfortville.fr/
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