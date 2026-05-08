13 novembre 1997, on inaugure le « nouvel Olympia » après 7 mois de travaux. Dans l’ombre, Stanislas fabrique une nouvelle servante. Cette lumière sur pied qui veille sur la salle lorsqu’elle est désertée. Au fil de la conception, le mythe du lieu se rallume.

Mémoire(s) de l’Olympia, théâtre musical écrit, joué et chanté par Tito Clément, accompagné de Romain Budin au piano.

La presse en parle… Une « Mémoire » en chansons dont on sort enchanté. Le Canard Enchaîné Pour tout savoir des secrets musicaux de la salle entre 1954 et 1997, foncez voir cette odyssée hommage baignée de nostalgie. MaxiMag.fr Sous les traits de Stanislas, agent d’entretien, le musicien fait revivre les temps forts du temple du music-hall parisien. L’Humanité Tito Clément s’approprie les chansons, les teinte de sa propre émotion, sans jamais trahir leur essence en les alternant avec récits et souvenirs avec une aisance remarquable. Tour à tour drôle, touchant, espiègle, le texte est truffé de répliques savoureuses. TPA.FR



Entre rythme soutenu, émotions sincères, touche d’originalité et forte présence scénique, tous les ingrédients sont réunis pour offrir un moment aussi captivant que réussi. L’Officiel des spectacles

Le mythe de l’Olympia dévoilé en anecdotes et en chansons.

Du samedi 05 septembre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

dimanche

de 16h00 à 17h20

samedi

de 19h00 à 20h20

payant

Tarif plein : 33€

Tarif moins de 26 ans 10.90€

Tarif promo web (valable pour tous, sans conditions) 21€

Frais de vente internet inclus.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T22:00:00+02:00

fin : 2027-01-03T18:20:00+01:00

Date(s) : 2026-09-05T19:00:00+02:00_2026-09-05T20:20:00+02:00;2026-09-06T16:00:00+02:00_2026-09-06T17:20:00+02:00;2026-09-12T19:00:00+02:00_2026-09-12T20:20:00+02:00;2026-09-13T16:00:00+02:00_2026-09-13T17:20:00+02:00;2026-09-19T19:00:00+02:00_2026-09-19T20:20:00+02:00;2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:20:00+02:00;2026-09-26T19:00:00+02:00_2026-09-26T20:20:00+02:00;2026-09-27T16:00:00+02:00_2026-09-27T17:20:00+02:00;2026-10-03T19:00:00+02:00_2026-10-03T20:20:00+02:00;2026-10-04T16:00:00+02:00_2026-10-04T17:20:00+02:00;2026-10-10T19:00:00+02:00_2026-10-10T20:20:00+02:00;2026-10-11T16:00:00+02:00_2026-10-11T17:20:00+02:00;2026-10-17T19:00:00+02:00_2026-10-17T20:20:00+02:00;2026-10-18T16:00:00+02:00_2026-10-18T17:20:00+02:00;2026-10-24T19:00:00+02:00_2026-10-24T20:20:00+02:00;2026-10-25T16:00:00+02:00_2026-10-25T17:20:00+02:00;2026-10-31T19:00:00+02:00_2026-10-31T20:20:00+02:00;2026-11-01T16:00:00+02:00_2026-11-01T17:20:00+02:00;2026-11-07T19:00:00+02:00_2026-11-07T20:20:00+02:00;2026-11-08T16:00:00+02:00_2026-11-08T17:20:00+02:00;2026-11-14T19:00:00+02:00_2026-11-14T20:20:00+02:00;2026-11-15T16:00:00+02:00_2026-11-15T17:20:00+02:00;2026-11-21T19:00:00+02:00_2026-11-21T20:20:00+02:00;2026-11-22T16:00:00+02:00_2026-11-22T17:20:00+02:00;2026-11-28T19:00:00+02:00_2026-11-28T20:20:00+02:00;2026-11-29T16:00:00+02:00_2026-11-29T17:20:00+02:00;2026-12-05T19:00:00+02:00_2026-12-05T20:20:00+02:00;2026-12-06T16:00:00+02:00_2026-12-06T17:20:00+02:00;2026-12-12T19:00:00+02:00_2026-12-12T20:20:00+02:00;2026-12-13T16:00:00+02:00_2026-12-13T17:20:00+02:00;2026-12-19T19:00:00+02:00_2026-12-19T20:20:00+02:00;2026-12-20T16:00:00+02:00_2026-12-20T17:20:00+02:00;2026-12-26T19:00:00+02:00_2026-12-26T20:20:00+02:00;2026-12-27T16:00:00+02:00_2026-12-27T17:20:00+02:00;2027-01-02T19:00:00+02:00_2027-01-02T20:20:00+02:00;2027-01-03T16:00:00+02:00_2027-01-03T17:20:00+02:00

Théâtre du Funambule 53 rue des saules 75018 paris

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