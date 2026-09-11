Reprise des cours de danse improvisée ! CSC Pilotière Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 19:30 – 21:30

Gratuit : non 22€ à la séance + adhésion annuelle et tarif dégressif plus d’infos c’est là : https://lecorpsasesraisons.fr/index.php/cours-du-jeudi-soir/Pour s’inscrire c’est par ici : https://www.helloasso.com/associations/le-corps-a-ses-raisons/boutiques/adultes-jeudis-paiement-plusieurs-foisC’est la salle à côté de la salle de danse, même parquet, même qualité mais plus petite ce qui limite le cours à 8 personnes pour pouvoir se déployer avec aisance^^ Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

7 séances pour explorer dans son corps différents centres dansants.Le premier cours sera bien sûr dédié au chakra racine, et nous remonterons l’arc-en-ciel de séances en séances pour terminer la 7eme séance avec une reliance entre le ciel et la terre.Le 24 septembre sera dédié à l’ancrage, poser les fondations d’une belle année qui suit le calendrier scolaire.Consultez notre site pour avoir toutes les dates, il est fraichement agrémenté de vidéos^^Rencontrez nous aux forums des associations :5 septembre et 12 septembre : https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-la-rentree-associative

CSC Pilotière Nantes 44300



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