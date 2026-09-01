Reprise des cours Centre Administratif Martial Pascaud Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Reprise des cours

Centre Administratif Martial Pascaud 17 Place Auguste Roche Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

C’est le moment de préparer la rentrée et de se lancer dans de nouvelles activités ! L’association VIALO vous donne rendez-vous au Centre Administratif Martial Pascaud à Saint-Junien pour la reprise de ses cours. Que vous souhaitiez découvrir une nouvelle discipline, reprendre une activité ou simplement partager un moment convivial, chacun pourra trouver sa place dans une ambiance chaleureuse et accueillante. Une belle occasion de faire de nouvelles rencontres, d’apprendre et de profiter d’activités variées tout au long de l’année. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’association VIALO pour en savoir plus sur les cours proposés et rejoindre l’aventure ! .

Centre Administratif Martial Pascaud 17 Place Auguste Roche Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 14 76 vialo.asso@gmail.com

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English : Reprise des cours

L’événement Reprise des cours Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin