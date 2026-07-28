Requiem de Mozart Église Saint-Eloi PARIS

Informations pratiques

Saison 26/27 Pour vivre la musique dans mon quartier : Requiem de Mozart

3 & 4 octobre — Église Saint-Éloi, Paris 12e

Coruscant — ensemble vocal & orchestre

Le Requiem de Mozart est l’une des œuvres les plus puissantes du répertoire occidental — et l’une des plus humaines. Composé dans les derniers mois de la vie de Mozart, inachevé à sa mort, il porte cette tension particulière entre la maîtrise formelle et quelque chose d’irréductiblement fragile.

Coruscant le propose dans l’écrin de l’église Saint-Éloi, à deux pas de la place du Colonel Fabien. Pas de mise en scène, pas d’artifice — l’œuvre, les voix, l’acoustique du lieu.

Avec Coruscant, orchestre, solistes.

Direction : Sophie Boucheron

Concerts du Requiem de Mozart avec Orchestre, solistes et choeurs

Du samedi 03 octobre 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :

payant

Réservations philiaproduction.com/actualites

billetterie sur place les jours de concerts

earlybird jusqu’au 31 juillet avec le code Mozart

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Église Saint-Eloi 3-7 place Maurice de Fontenay 75012 PARIS

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