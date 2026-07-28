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Requiem de Mozart Église Saint-Eloi PARIS

samedi 3 octobre 2026 · Église Saint-Eloi · PARIS

Requiem de Mozart Église Saint-Eloi PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Lieu
Église Saint-Eloi
Adresse
3-7 place Maurice de Fontenay
Ville
75012 PARIS
Département
Paris
Tarif
<ul><li>Réservations philiaproduction.com/actualites</li><li>billetterie sur place les jours de concerts</li><li>earlybird jusqu'au 31 juillet avec le code Mozart</li></ul>

Saison 26/27 Pour vivre la musique dans mon quartier : Requiem de Mozart

3 & 4 octobre — Église Saint-Éloi, Paris 12e
Coruscant — ensemble vocal & orchestre

Le Requiem de Mozart est l’une des œuvres les plus puissantes du répertoire occidental — et l’une des plus humaines. Composé dans les derniers mois de la vie de Mozart, inachevé à sa mort, il porte cette tension particulière entre la maîtrise formelle et quelque chose d’irréductiblement fragile.

Coruscant le propose dans l’écrin de l’église Saint-Éloi, à deux pas de la place du Colonel Fabien. Pas de mise en scène, pas d’artifice — l’œuvre, les voix, l’acoustique du lieu.

Avec Coruscant, orchestre, solistes.
Direction : Sophie Boucheron

Concerts du Requiem de Mozart avec Orchestre, solistes et choeurs
Du samedi 03 octobre 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :
payant

  • Réservations philiaproduction.com/actualites
  • billetterie sur place les jours de concerts
  • earlybird jusqu’au 31 juillet avec le code Mozart

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Église Saint-Eloi 3-7 place Maurice de Fontenay  75012 PARIS
https://www.philiaproduction.com/saison-2026-2027.html contact@philiaproduction.com https://www.facebook.com/compagniephiliaprod/ https://www.facebook.com/compagniephiliaprod/


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