Requin velours Le Mans
mardi 24 novembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Requin velours
Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 19:00:00
fin : 2026-11-25 20:30:00
Date(s) :
2026-11-24 2026-11-25
C’est entre les cordes d’un ring de boxe que les trois interprètes de cette pièce non documentaire mais parfaitement documentée, à la fois sensible et rugueuse, délicate et fiévreuse, poétique et tragique, vous décriront l’insatiable besoin de réparation d’une jeune femme victime d’un viol. .
Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Requin velours Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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