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AGENDA · Le Mans

Requin velours Le Mans

mardi 24 novembre 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Rue de l'Estérel
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Requin velours

Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 19:00:00
fin : 2026-11-25 20:30:00

Date(s) :
2026-11-24 2026-11-25

C’est entre les cordes d’un ring de boxe que les trois interprètes de cette pièce non documentaire mais parfaitement documentée, à la fois sensible et rugueuse, délicate et fiévreuse, poétique et tragique, vous décriront l’insatiable besoin de réparation d’une jeune femme victime d’un viol.   .

Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Requin velours Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72

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