Lepuix

Réserve Naturelle des Ballons Comtois

Route du Ballon d’Alsace Lepuix Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-26

3h | 4 km | +100 m

Sortie découverte d’une forêt d’exception où la nature évolue librement, sans intervention humaine. Avec Sophie Roy, technicienne de la Réserve Naturelle des Ballons Comtois.

Balade inscrite au programme de découvertes proposé dans le cadre du projet de Grand Site de France du Massif du Ballon d’Alsace.

Places limitées | Sur réservation | Lieu de départ communiqué à l’inscription | Tout public dès 5 ans .

Route du Ballon d’Alsace Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English : Réserve Naturelle des Ballons Comtois

L’événement Réserve Naturelle des Ballons Comtois Lepuix a été mis à jour le 2026-06-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)