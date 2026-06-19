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Residence artistique 11- 20ans Maison Verte Rennes

Residence artistique 11- 20ans Maison Verte Rennes

Residence artistique 11- 20ans Maison Verte Rennes lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Maison Verte

Adresse : 5 rue de saintonge

Ville : 35043 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Residence artistique 11- 20ans Maison Verte Rennes 6 – 10 juillet Ille-et-Vilaine

Gratuit

AUTOUR DE LOOSHAN Résidence artistique pour jeune Danse /Beatbox /MAO /Graff/Musique/Concert de Looshan Une semaine pour partager une oeuvre collective aux côtés d’artistes pro.

Residence artistique jeunes 2026
AUTOUR DE LOOSHAN
6→10 juillet 2026
Résidence artistique pour jeunes avec artistes professionnels

Danse . Beatbox . MAO . Graff . Musique . Création collective . Concert de Looshan
Une semaine pour imaginer, composer, créer et partager une oeuvre collective aux côtés d’artistes professionnels. Maison Verte

Gratuit sur inscription
MQ de Villejean : 02 99 59 04 02
Cie Dounia : 06 43 10 60 33
[prod@cie-dounia.com](mailto:prod@cie-dounia.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-06T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T17:00:00.000+02:00

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Maison Verte 5 rue de saintonge Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine


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