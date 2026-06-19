Residence artistique 11- 20ans Maison Verte Rennes
Residence artistique 11- 20ans Maison Verte Rennes lundi 6 juillet 2026.
Residence artistique 11- 20ans Maison Verte Rennes 6 – 10 juillet Ille-et-Vilaine
Gratuit
AUTOUR DE LOOSHAN Résidence artistique pour jeune Danse /Beatbox /MAO /Graff/Musique/Concert de Looshan Une semaine pour partager une oeuvre collective aux côtés d’artistes pro.
Residence artistique jeunes 2026
AUTOUR DE LOOSHAN
6→10 juillet 2026
Résidence artistique pour jeunes avec artistes professionnels
Danse . Beatbox . MAO . Graff . Musique . Création collective . Concert de Looshan
Une semaine pour imaginer, composer, créer et partager une oeuvre collective aux côtés d’artistes professionnels. Maison Verte
Gratuit sur inscription
MQ de Villejean : 02 99 59 04 02
Cie Dounia : 06 43 10 60 33
[prod@cie-dounia.com](mailto:prod@cie-dounia.com)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-06T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T17:00:00.000+02:00
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Maison Verte 5 rue de saintonge Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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