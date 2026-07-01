Informations pratiques

Segonzac

Résidence d’artiste lactu le Tunnel

19310 Le Bourg Segonzac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07

Carolina Cutini est actuellement en résidence de création au Tunnel LACTU. Au fil des jours, ses sculptures prennent forme sacs de culture emplis de paille et de mycélium, agrégats organiques qui s’accumulent comme un semis souterrain.

Le tunnel est situé à Ségonzac (19310) en Corrèze. Les visites se feront sur réservation via un formulaire https://lactu.art/ avec les plages horaires ou par courriel marine@lupercale.org

du 17 au 19 juillet 2026 à 14h -16h et 18h

du 24 au 26 juillet 2026 à 14h -16h et 18h

du 07 au 09 août 2026 à 14h -16h et 18h

Uniquement sur rdv.

Les performances de Jérôme Grivel auront lieu les 24 et 25 juillet à 18 h.

Les visites sont gratuites. Lieu atypique, frais et humide (pas de restauration ni de sanitaires) prenez vos précautions ! .

19310 Le Bourg Segonzac 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 46 82 18 marine@lupercale.org

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English : Résidence d’artiste lactu le Tunnel

L’événement Résidence d’artiste lactu le Tunnel Segonzac a été mis à jour le 2026-07-12 par Brive Tourisme