Aulon

Résidence d’écriture

Maison Bertrone AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-21

Sortie de résidence : samedi 03 octobre, à 17h00.

Emma Vallejo est diplômée des Beaux-Arts de Paris. Elle écrit de la poésie et donne des ateliers d’écriture dans des contextes variés. Ses poèmes ont été publiés dans

des revues de littérature (Mouvement, Niqui Causse, Point de Chute). En ce moment, elle travaille sur son premier recueil.

Pendant sa résidence d’écriture, Emma Vallejo travaillera sur un long poème qui interroge l’ordre des mots dans un vers et, par conséquent, le sens de la lecture. Des vers à l’envers ,comme une petite méthode choisie pour interpréter les choses qui l’entourent

.

Maison Bertrone AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 68 45 99 13

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English :

End of residency: Saturday, October 3, at 5:00 p.m.

Emma Vallejo is a graduate of the École des Beaux-Arts in Paris. She writes poetry and leads writing workshops in a variety of settings. Her poems have been published in

literary journals (Mouvement, Niqui Causse, Point de Chute). She is currently working on her first collection.

During her writing residency, Emma Vallejo will work on a long poem that explores the order of words within a line and, consequently, the meaning of reading. “Reversed” verses, as a small method she has chosen to interpret the things around her

L’événement Résidence d’écriture Aulon a été mis à jour le 2026-06-24 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65