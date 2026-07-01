Résidence Jean-Christophe Béchet, La Piscine, un lieu d’art et de rencontres, Brest
mercredi 30 septembre 2026 · La Piscine, un lieu d'art et de rencontres · Brest
Informations pratiques
Résidence Jean-Christophe Béchet 30 septembre – 30 décembre La Piscine, un lieu d’art et de rencontres Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:30:00+02:00
Fin : 2026-12-30T14:00:00+01:00 – 2026-12-30T18:30:00+01:00
Après Corbeil-Essonnes, Port-de-Bouc, Saint-Brieuc, Deauville et Lure, le sixième volume de la série « Frenchtown » serait consacré à Brest.
La Piscine, un lieu d’art et de rencontres 170 rue Jean Jaurès 29200 Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne 0664441484 http://lapiscinelab.com http://@lapiscine.lab Ici, on ne nage plus dans l’eau,
mais dans les idées, les images, les mots.
Dans ce lieu réinventé, au cœur de Brest,
nous faisons le pari que l’art peut relier, ouvrir, transformer.
La Piscine, c’est un espace collectif porté par l’association Human Soul, d’intérêt général, fondée par deux artistes (Anne-Laure Maison & Michel Cam) pour qui créer, c’est donner une voix, une forme, une présence à celles et ceux que l’on n’entend pas toujours.
Ici, l’art est un langage universel, un lien, un moyen de faire dialoguer les différences. Un espace d’expérimentation, d’écoute, d’altérité. Un endroit où les frontières s’effacent, où les artistes d’ici et d’ailleurs croisent leurs visions, et où le public est invité à plonger, sans crainte, dans l’inconnu.
La Piscine, c’est un volume à remplir de créations, de récits, de présences. Un lieu d’émergence et de rencontre, dans un quartier vibrant, populaire, cosmopolite. Un lieu pour se questionner, s’émouvoir, imaginer autrement le monde.
Bienvenue à La Piscine. Ici, l’art est un mouvement. L’art est un lien. L’art est un engagement. Tram: Octroi, Pilier Rouge
Parking: Kerfautras
Après Corbeil-Essonnes, Port-de-Bouc, Saint-Brieuc, Deauville et Lure, le sixième volume de la série « Frenchtown » serait consacré à Brest.
©Jean-Christophe Béchet
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