Résistance(s) et liberté(s) – théâtre à Labenche, Musée Labenche, Brive-la-Gaillarde

Résistance(s) et liberté(s) – théâtre à Labenche Samedi 23 mai, 21h00 Musée Labenche Corrèze

100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Les élèves du lycée Georges-Cabanis de Brive ont imaginé une pièce de théâtre sur le thème des résistances et des libertés, au travers des âges, notamment en découvrant le parcours Nazime et spoliations du musée Labenche. Avec l’aide à la mise en scène, sur plusieurs séances, d’un intervenant théâtral et d eleur professeur de lettres modernes, ils se préparent à jouer cette création dans la cour d’honneur du musée pour la nuit des musées 2026.

Musée Labenche 26bis Boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181770 http://www.museelabenche.fr [{« type »: « email », « value »: « accueil.labenche@brive.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 18 17 70 »}, {« data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 90, « bookingContact »: « accueil.labenche@brive.fr », « venueId »: 152001, « showType »: « THEATRE-CONTEMPORAIN », « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 100 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779562800000, « id »: 1}], « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Le musée abrite plus de 65 000 objets ou lots d’objets répartis selon les grandes catégories suivantes : Archéologie : de la Préhistoire à l’époque moderne ; Beaux-Arts : peinture, arts graphiques, lapidaire/sculpture ; tapisseries ; Ethnographie : ATP, ethnographie étrangère ; Mobilier et objets d’art ; Sciences-naturelles : géologie/paléontologie/paléobotaniques, spécimens naturalisés, tiroirs à insectes et herbiers ; Numismatique/sigillographie. Voici, par typologie de collections, les ensembles dont l’intérêt dépasse le cadre régional : Numismatique : collection de plusieurs milliers d’items, de l’Antiquité jusqu’au milieu du XXe siècle, provenant de France mais aussi de pays étrangers ; Sigillographie : collection de près de 500 sceaux (originaux ou moulages), tous clairement identifiés ; Archéologie : Préhistoire : collections représentant 19 180 numéros pour un total de plus de 120 000 pièces issues, pour la plupart, des fouilles anciennes conduites sur les sites de la région par des figures majeures de la Préhistoire (Jean Bouyssonie, Elie Massénat, Philibert Lalande, Abbé Bardon, etc.), Gallo-romain : collections issues des fouilles conduites sur le territoire de Brive dans le dernier quart du XXe siècle et révélatrices de productions originales pour la région ; Beaux-Arts et Arts Décoratifs : Tapisseries : ensemble unique de 10 tapisseries provenant de la Manufacture royale de Mortlake ; Mobilier : présence de plusieurs pièces estampillées, du 18e au début du 20e siècle. ; Peinture : collection de plusieurs centaines de toiles avec des oeuvres d’artistes aussi bien locaux que nationaux ou étrangers ; Sciences-naturelles : collections riches de plusieurs centaines de numéros regroupant des spécimens naturalisés (fin XIXe-début XXe), des herbiers et des tiroirs entomologiques dont l’intérêt est accru par le fait que le musée Labenche, avec le musée de Guéret (Creuse), est le seul établissement en Limousin à présenter au public ce type de collections ; Ethnographie locale : collection très importante (plusieurs milliers d’items) d’outils traditionnels, rattachés à leur métier d’origine ; Ethnographie étrangère : collections de plusieurs dizaines d’items provenant d’Afrique Noire, du Maghreb et d’Océanie ; Musique : présence du piano ayant appartenu à Claude Debussy (le seul conservé dans une collection publique) et d’une collection d’accordéons Dedenis (entreprise briviste à l’origine de la production d’accordéons dans la région).

La classe, l’œuvre !

Musée Labenche – parcours nazisme et spoliations.