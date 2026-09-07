Résister au temps : découvrez les coulisses de la préservation des archives de la Résistance – Espaces d’échange en continu, Musée de la Résistance Nationale, Champigny-sur-Marne

Informations pratiques

Résister au temps : découvrez les coulisses de la préservation des archives de la Résistance – Espaces d’échange en continu Samedi 19 septembre, 14h00 Musée de la Résistance Nationale Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

RESISTER AU TEMPS : LES COULISSES DE LA PRESERVATION DES ARCHIVES DE LA RESISTANCE

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dont les thèmes nationaux sont « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », le musée de la Résistance nationale ouvre exceptionnellement les coulisses d’un chantier rarement visible du public.

Chaque jour, le musée est confronté à une question essentielle : comment continuer à montrer des œuvres sans les abîmer ?

Les tracts clandestins qui ont appelé à résister, les faux papiers qui ont sauvé des vies, les photographies, les lettres ou les dessins réalisés en captivité sont des témoins irremplaçables de notre histoire. Mais ces documents sont aussi extrêmement fragiles. La lumière, les variations climatiques ou tout simplement le temps qui passe provoquent des altérations irréversibles.

Afin de préserver ces collections tout en continuant à les transmettre, le musée mène actuellement, en collaboration avec l’Atelier du Lys, une vaste campagne de conservation préventive. Certaines œuvres originales sont progressivement remplacées dans l’exposition permanente par des fac-similés d’une grande fidélité, tandis que les originaux sont reconditionnés et conservés dans des environnements adaptés.

Durant tout le week-end, les visiteurs sont invités à découvrir les coulisses de ce projet à travers un temps d’échanges et de démontration avec les membres de l’équipe du musée.

Samedi 19 septembre 2026

14 h – 17 h : Espace d’échanges en continu « Les coulisses de la conservation »

Tout au long de l’après-midi, les équipes du musée accueillent les visiteurs pour leur présenter les grands principes de la conservation des collections. À partir d’exemples concrets tirés du musée, découvrez :

Comment la lumière altère progressivement les couleurs des documents

Pourquoi et comment sont réalisés les fac-similés présentés dans les vitrines

Les choix scientifiques, techniques et éthiques qui accompagnent leur fabrication

Les opérations de reconditionnement qui permettent aux originaux de retrouver des conditions de conservation optimales.

Cet espace propose de comprendre les décisions qui permettent de transmettre ce patrimoine sans le mettre en danger.

Musée de la Résistance Nationale 40 Quai Victor Hugo, 94500 Champigny-sur-Marne, France Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France 0149839090 http://www.musee-resistance.com [{« type »: « email », « value »: « reservation@musee-resistance.com »}] Collection majeure d’éditions clandestines (presse, brochures,affichettes, tracts, papillons, revues) et d’archives des organisations de la Résistance intérieure. Fonds photographique du journal « Le Matin » (fin XIXe siècle – août 1944). Les œuvres de Boris Taslitzky réalisées entre 1939 et 1945, dont la totalité des dessins, aquarelles faits au camp de concentration de Buchenwald. Grâce à une très riche collection, la nouvelle exposition permanente met en avant tous les aspects et tous les enjeux de l’histoire et de la mémoire de la Résistance. Une programmation culturelle vient compléter les contenus proposés aux visiteurs et aux citoyens désireux de mieux comprendre les enjeux d’aujourd’hui, qu’éclaire cette histoire. L’Espace Aimé Césaire permet également de développer une programmation scientifique, pour rendre plus accessible les avancées de la recherche. RER A arrêt “Champigny”. Puis bus 108, 110, 116, 208, 306 (arrêt Mairie – Marché) ; bus 201 (arrêt Diderot – La Plage) ou 10 minutes de trajet à pied depuis la gare.

Espace d’échanges en continu « Les coulisses de la conservation »

©AAMRN