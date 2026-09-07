Résister au temps : découvrez les coulisses de la préservation des archives de la Résistance – Visite guidée, Musée de la Résistance Nationale, Champigny-sur-Marne

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Résister au temps : découvrez les coulisses de la préservation des archives de la Résistance – Visite guidée 19 et 20 septembre Musée de la Résistance Nationale Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

RESISTER AU TEMPS : LES COULISSES DE LA PRESERVATION DES ARCHIVES DE LA RESISTANCE

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dont les thèmes nationaux sont « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » et « Patrimoine de la photographie », le musée de la Résistance nationale ouvre exceptionnellement les coulisses d’un chantier rarement visible du public.

Chaque jour, le musée est confronté à une question essentielle : comment continuer à montrer des œuvres sans les abîmer ?

Les tracts clandestins qui ont appelé à résister, les faux papiers qui ont sauvé des vies, les photographies, les lettres ou les dessins réalisés en captivité sont des témoins irremplaçables de notre histoire. Mais ces documents sont aussi extrêmement fragiles. La lumière, les variations climatiques ou tout simplement le temps qui passe provoquent des altérations irréversibles.

Durant tout le week-end, les visiteurs sont invités à découvrir les coulisses de ce projet à travers une visite guidée des collections permanentes sous le prisme de la scénographie.

Samedi 19 septembre 2026

15h-16h : Visite guidée « Résistance et scénographie »

Comment un musée raconte-t-il une histoire tout en préservant les collections qui la transmettent ? Cette visite guidée dévoile les choix scénographiques qui donnent vie aux collections. Lumière, architecture, dispositifs sonores, fac-similés et modes de présentation dialoguent pour faire comprendre et ressentir l’histoire de la Résistance, tout en révélant les enjeux de conservation qui accompagnent chaque choix d’exposition.

Dimanche 20 septembre 2026

17h-18h : Visite guidée « Résistance et scénographie »

Comment un musée raconte-t-il une histoire tout en préservant les collections qui la transmettent ? Cette visite guidée dévoile les choix scénographiques qui donnent vie aux collections. Lumière, architecture, dispositifs sonores, fac-similés et modes de présentation dialoguent pour faire comprendre et ressentir l’histoire de la Résistance, tout en révélant les enjeux de conservation qui accompagnent chaque choix d’exposition.

Musée de la Résistance Nationale 40 Quai Victor Hugo, 94500 Champigny-sur-Marne, France Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France 0149839090 http://www.musee-resistance.com [{« type »: « email », « value »: « reservation@musee-resistance.com »}] Collection majeure d’éditions clandestines (presse, brochures,affichettes, tracts, papillons, revues) et d’archives des organisations de la Résistance intérieure. Fonds photographique du journal « Le Matin » (fin XIXe siècle – août 1944). Les œuvres de Boris Taslitzky réalisées entre 1939 et 1945, dont la totalité des dessins, aquarelles faits au camp de concentration de Buchenwald. Grâce à une très riche collection, la nouvelle exposition permanente met en avant tous les aspects et tous les enjeux de l’histoire et de la mémoire de la Résistance. Une programmation culturelle vient compléter les contenus proposés aux visiteurs et aux citoyens désireux de mieux comprendre les enjeux d’aujourd’hui, qu’éclaire cette histoire. L’Espace Aimé Césaire permet également de développer une programmation scientifique, pour rendre plus accessible les avancées de la recherche. RER A arrêt “Champigny”. Puis bus 108, 110, 116, 208, 306 (arrêt Mairie – Marché) ; bus 201 (arrêt Diderot – La Plage) ou 10 minutes de trajet à pied depuis la gare.

Visite commentée « Résistance et scénographie »

©AAMRN