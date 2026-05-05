Ressources numériques en bibliothèques, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes
Ressources numériques en bibliothèques, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes vendredi 29 mai 2026.
Ressources numériques en bibliothèques Vendredi 29 mai, 15h00 Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T15:00:00+02:00 – 2026-05-29T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T15:00:00+02:00 – 2026-05-29T16:30:00+02:00
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Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 http://bibliotheques.rennes.fr
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