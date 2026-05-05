Ressources numériques en bibliothèques, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes

Ressources numériques en bibliothèques Vendredi 29 mai, 15h00 Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T15:00:00+02:00 – 2026-05-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T15:00:00+02:00 – 2026-05-29T16:30:00+02:00

Découverte de l’offre numérique disponile gratuitement en ligne : lire, regarder, écouter, apprendre, s’informer, jouer…

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 http://bibliotheques.rennes.fr

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