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Restaurant Rosetta, 98 rue Montmartre, Paris

Restaurant Rosetta, 98 rue Montmartre, Paris

Restaurant Rosetta, 98 rue Montmartre, Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : 98 rue Montmartre

Adresse : 98 rue Montmartre 002

Ville : 75002 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Restaurant Rosetta Dimanche 21 juin, 17h00 98 rue Montmartre Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:45:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:45:00+02:00

Sur une place venez profiter d’un dj set mêlant pop electro house et techno

98 rue Montmartre 98 rue Montmartre 002 Paris 75002 Quartier du Mail Paris Île-de-France
Sur une place venez profiter d’un dj set mêlant pop electro house et techno

©ministère de la Culture

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