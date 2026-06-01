Restaurant Rosetta, 98 rue Montmartre, Paris
Restaurant Rosetta, 98 rue Montmartre, Paris dimanche 21 juin 2026.
Restaurant Rosetta Dimanche 21 juin, 17h00 98 rue Montmartre Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:45:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:45:00+02:00
Sur une place venez profiter d’un dj set mêlant pop electro house et techno
98 rue Montmartre 98 rue Montmartre 002 Paris 75002 Quartier du Mail Paris Île-de-France
Sur une place venez profiter d’un dj set mêlant pop electro house et techno
©ministère de la Culture
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