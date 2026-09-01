Restauration du portail de Vaux Journées Européennes du patrimoine avenue de la Libération Montbrison

Informations pratiques

Montbrison

Restauration du portail de Vaux Journées Européennes du patrimoine

avenue de la Libération Portail de Vaux Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez les subtilités d’une restauration dans les règles de l’art.

Le portail de Vaux est un spécimen de l’art décoratif militaire du siècle de Louis XV, classé monument historique en 1927, c’est le seul vestige de l’ancienne caserne.

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avenue de la Libération Portail de Vaux Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com

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English : Restauration du portail de Vaux Journées Européennes du patrimoine

Discover the intricacies of a restoration carried out according to best practices.

The Vaux Gate is a fine example of military decorative art from the Louis XV era; designated a historic monument in 1927, it is the only remaining vestige of the former barracks.

L’événement Restauration du portail de Vaux Journées Européennes du patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Loire Forez