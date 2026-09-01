Restauration du portail de Vaux Journées Européennes du patrimoine avenue de la Libération Montbrison
dimanche 20 septembre 2026 · avenue de la Libération · Montbrison
Informations pratiques
Montbrison
Restauration du portail de Vaux Journées Européennes du patrimoine
avenue de la Libération Portail de Vaux Montbrison Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez les subtilités d’une restauration dans les règles de l’art.
Le portail de Vaux est un spécimen de l’art décoratif militaire du siècle de Louis XV, classé monument historique en 1927, c’est le seul vestige de l’ancienne caserne.
.
avenue de la Libération Portail de Vaux Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Restauration du portail de Vaux Journées Européennes du patrimoine
Discover the intricacies of a restoration carried out according to best practices.
The Vaux Gate is a fine example of military decorative art from the Louis XV era; designated a historic monument in 1927, it is the only remaining vestige of the former barracks.
L’événement Restauration du portail de Vaux Journées Européennes du patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Loire Forez
À voir aussi à Montbrison (Loire)
- Parcours du patrimoine, Hôtel de ville, Montbrison 18 septembre 2026
- Exposition collective, Galerie XXIe, Montbrison 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine en Loire Forez Montbrison 19 septembre 2026
- Visite historique du collège Journées Européennes du Patrimoine Collège Victor de Laprade Montbrison 19 septembre 2026
- Un rallye photo pour tous Journées Européennes du patrimoine Montbrison 19 septembre 2026