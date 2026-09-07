Restauration du portail de Vaux, portail de Vaux, Montbrison

Informations pratiques

Restauration du

portail de Vaux Dimanche 20 septembre, 10h00 portail de Vaux Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Le portail de Vaux est un spécimen

de l’art décoratif militaire du siècle

de Louis XV, classé monument

historique en 1927, c’est le seul

vestige de l’ancienne caserne.

L’entreprise Dolmen, vous

emmènera à la découverte de son

architecture au cours d’une visite

commentée et vous expliquera

comment le chantier destiné à

préserver ce monument historique a

été mis en œuvre en 2018.

Il s’agissait notamment de rénover le

décor en stuc perché au fronton et

rongé par les intempéries.

portail de Vaux 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Le portail de Vaux est un spécimen

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