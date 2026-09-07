Restauration du portail de Vaux, portail de Vaux, Montbrison
dimanche 20 septembre 2026 · portail de Vaux · Montbrison
Informations pratiques
Restauration du
portail de Vaux Dimanche 20 septembre, 10h00 portail de Vaux Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Le portail de Vaux est un spécimen
de l’art décoratif militaire du siècle
de Louis XV, classé monument
historique en 1927, c’est le seul
vestige de l’ancienne caserne.
L’entreprise Dolmen, vous
emmènera à la découverte de son
architecture au cours d’une visite
commentée et vous expliquera
comment le chantier destiné à
préserver ce monument historique a
été mis en œuvre en 2018.
Il s’agissait notamment de rénover le
décor en stuc perché au fronton et
rongé par les intempéries.
portail de Vaux 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Le portail de Vaux est un spécimen
©
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