Restaurer le patrimoine de San Salvadour avec La Fondation du patrimoine, Château San Salvadour Hyères, Hyères

Informations pratiques

Restaurer le patrimoine de San Salvadour avec La Fondation du patrimoine 19 et 20 septembre Château San Salvadour Hyères Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation du patrimoine sera présente dimanche matin à l’hôpital San Salvadour, à Hyères, avec un stand animé par ses bénévoles.

Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir l’histoire et le patrimoine exceptionnel de cet établissement hospitalier, installé dans un vaste parc face à la mer. Depuis sa construction en 1869, San Salvadour accompagne l’histoire locale et accueille aujourd’hui des enfants et des adultes dans un cadre remarquable, composé notamment de bâtiments historiques et d’un écrin de verdure.

Les bénévoles de la Fondation du patrimoine seront présents pour échanger avec les visiteurs, présenter les enjeux de la préservation et de la valorisation de ce lieu chargé d’histoire, et sensibiliser le public à l’importance de sauvegarder ce patrimoine pour les générations futures.

Venez nombreux découvrir l’hôpital San Salvadour, rencontrer les bénévoles de la Fondation du patrimoine et partager un moment autour de la sauvegarde du patrimoine hyérois.

Château San Salvadour Hyères 4312 Route de l’almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation du patrimoine sera présente dimanche matin à l’hôpital San Salvadour, à Hyères, avec un stand animé par ses bénévoles.

© hôpital San Salvadour