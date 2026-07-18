Rester malgré la Shoah. Les Juifs allemands en France après 1945 de Dorothea Bohnekamp Mémorial de la Shoah Paris
jeudi 1 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
En 1945, de nombreux réfugiés judéo-allemands décident de rester en France. Apatrides, spoliés deux fois, en Allemagne et en France, ils vont affronter une immense misère dans l’après-guerre. Aidés par le maillage associatif juif, ces survivants s’engagent d’emblée à faire acte de mémoire et à obtenir justice. Munis de l’héritage intellectuel de leur tradition judéo-allemande, ils développen alors une pensée originale, critique et insufflent un vent de renouveau à la société française.
En présence de l’auteure.
En conversation avec DanielAzuélos, professeur émérite de littérature et de civilisation allemandes à l’université de Picardie Jules-Verne.
PUR, 2026.
La survie en France d’environ 25 000 Juifs originaires d’Allemagne et d’Autriche est un chapitre méconnu de l’Histoire.
Le jeudi 01 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Tarif : de 3€ à 5€
Plus d’informations –
Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)
Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-01T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-02T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T21:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris
+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/
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