Langres

Restitution Ateliers Théâtre Sur les planches et sans filet

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15 2026-06-22

Tout public

Organisée par la Compagnie Ça Change Un Peu !

Ils ne savent pas ce qu’ils doivent dire, ni ce qu’ils doivent faire, ni où ça se passe. Pour l’instant… Vous aimez le live ? Le direct ? Le vivant ? Vous n’aimez pas les écrans ? L’enregistré ? Le déjà vu ? Parfait ! Cette soirée est pour vous. Les apprentis comédiens des ateliers théâtre de la Cie Ça Change Un Peu ! vont sous vos yeux, inventer leurs répliques, arranger les espaces, composer leur sens. Affabulateurs, baratineurs, rêveurs, le théâtre d’improvisation vous promet un soir novateur.

Comédiens élèves des ateliers théâtres de la Cie Ça Change Un Peu

! Musiciens Vincent Poinsot, Mathilde Simonnot. Soirée menée et arbitrée par Jérôme Hudeley.

Tout public

Sans réservation

Entrée libre .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 69 70 94 58 ccup@live.fr

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English :

L’événement Restitution Ateliers Théâtre Sur les planches et sans filet Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres