Restitution de la performance « Créatures : la monstruosité en mouvement, entre photographie et performance », Ballet national de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Restitution de la performance « Créatures : la monstruosité en mouvement, entre photographie et performance » Vendredi 21 mai 2027, 19h00 Ballet national de Marseille Bouches-du-Rhône

Évènement gratuit, sur réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-21T19:00:00+02:00 – 2027-05-21T20:00:00+02:00

Fin : 2027-05-21T19:00:00+02:00 – 2027-05-21T20:00:00+02:00

Le Ballet national de Marseille accueille la restitution publique d’un laboratoire de recherche et de création réunissant des jeunes participant·e·s issu·e·s de structures d’accompagnement et de formation alternatives aux côtés des étudiant·e·s du BTS Photographie du lycée Blaise Pascal à Marseille.

Pensé comme un espace d’expérimentation collective, ce projet explore les liens entre photographie et performance à travers les pratiques de la danse, du cabaret, du cirque et de l’image. Inspiré par les questionnements autour de la monstruosité, de la transformation et des normes sociales, il interroge les manières dont les corps se construisent, se représentent et se métamorphosent.

Ce laboratoire de recherche et de création s’inscrira en résonance avec la nouvelle création de (LA)HORDE « Après moi, le déluge », qui constitue un point de départ partagé et un cadre de réflexion transversal pour l’ensemble des ateliers autour de la performance et de la photographie. Explorant un monde en déséquilibre où les corps et les structures sociales vacillent sous le poids des crises, cette création envisage la monstruosité comme un outil critique et poétique révélant les normes invisibles, les rapports de pouvoir et les possibilités de transformation. Nourries par ces questionnements, les différentes propositions artistiques développées dans le cadre du projet conserveront leur propre autonomie esthétique et conceptuelle.

Au fil des ateliers performatifs menés par Nin Khelifa et Jehane Mahmoud, les participant·e·s développeront un travail où la photographie devient autant un outil de création qu’un espace de relation au vivant : gestes saisis dans le mouvement, présences en mutation, traces lumineuses, images imprimées sur textile et intégrées à la scénographie performative.

La restitution prendra la forme d’une expérience hybride mêlant performance vivante et installation photographique. Sur scène, les corps dialogueront avec les images produites durant le laboratoire, dans un dispositif où costumes, matières et photographies prolongeront les états de transformation explorés collectivement.

Entre apparition, fiction et documentaire, cette restitution proposera une traversée des imaginaires du monstrueux comme espace de liberté, de réparation et de réinvention de soi.

Avec :

– des jeunes issu·e·s de structures d’accompagnement et de formation alternatives

– les étudiant·e·s du BTS Photographie du lycée Blaise Pascal de Marseille

Direction artistique et ateliers performance : Nin Khelifa

Ateliers photographie : Jehane Mahmoud

Projet porté par le Ballet national de Marseille dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie.

Ballet national de Marseille 20 boulevard de Gabès Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Ballet national de Marseille accueille la restitution publique d’un laboratoire de recherche et de création réunissant des jeunes participant·e·s issu·e·s de structures d’accompagnement et de aux …

©Jehane Mahmoud