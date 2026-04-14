Restitution de l’atelier de Maryia Kamarova — LIVE #Journées d’Intercession #((((INTERFERENCE_S)))), Centre Wallonie Bruxelles/Paris, Paris

Restitution de l’atelier de Maryia Kamarova — LIVE #Journées d’Intercession #((((INTERFERENCE_S)))) Samedi 23 mai, 19h00 Centre Wallonie Bruxelles/Paris Paris

Entrée libre pour la restitution – Pour participer à l’atelier, merci de vous référer à l’offre « Atelier participatif avec Maryia Kamarova — « Sound Artifacts as Material » #Journées d’Intercession #(((INTERFERENCE_S)))) »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Le festival ((((INTERFERENCE_S)))) _ festival de substrat sonore _ se fait l’étendard de recherches qui s’auto-différencient, s’auto-éditent – un festival de l’imprédictible, du décodage, porté par des artistes limier.e.s de réalités enfouies et de sonorités insoupçonnées.

Il se déploie dans les espaces du Centre via une anarkhè-exposition qui agrège des recherches-créations qui sondent les sonorités de l’installation visuelle aux créations radiophoniques, mais aussi le temps de manifestations nommées ‘Journées d’Intercession’.

Ces journées proposent de prolonger les enjeux du festival en créant des moments de condensation : des instants où les œuvres cessent d’être des entités stabilisées pour s’activer et devenir des situations en devenir, des protocoles d’expérience, des écologies collectives.

Elles prennent place, elles occupent, elles débordent.

Ateliers, activations d’œuvres, œuvres collaboratives, propositions comestibles, performances, live, concerts.

Ici, Maryia Kamarova — Atelier Sound Artifacts as Material : restitution

Cet atelier envisage l’amplification non seulement comme un procédé technique, mais comme une stratégie d’attention et de décentrement perceptif, une manière d’entrer en friction avec l’écologie acoustique et la matérialité des appareillages sonores. Amplifier, c’est révéler autant qu’oblitérer : faire émerger certaines présences, en reléguer d’autres dans des zones d’indétermination. L’amplification agit ainsi comme une médiation instable, parfois dissidente, de ce que nous entendons — une opération de déplacement des seuils d’écoute.

Comment amplifier par l’attention elle-même, en déplaçant nos échelles sensibles, en modulant nos régimes d’écoute ?

Les participant·es seront introduit·es à des techniques de travail mobilisant des dispositifs accessibles et low-tech : microphones électret auto-construits, enregistreurs portables, systèmes de diffusion hi-fi — une petite lutherie technologique prête à être activée, détournée, mise en tension. Une session expérimentale, fondée sur la manipulation directe des instruments, sera consacrée à ce que l’on nomme communément des artefacts sonores — distorsions, souffles, larsens, turbulences, sons de contact et autres manifestations généralement assignées au statut d’interférence dans les pratiques d’enregistrement de terrain.

Ces phénomènes seront abordés non comme des résidus à corriger, mais comme une matière vibratile, susceptible d’être activée dans des gestes d’écoute, d’enregistrement et d’énonciation performative. Entre hasard et maîtrise, dérive et intention, les imperfections technologiques seront accueillies comme des forces opérantes, des agents de composition. Il s’agira de laisser les machines parler dans leurs ratés, leurs tremblements, leurs excès — de composer avec l’imprévisible et d’ouvrir des réponses immédiates, situées, sensibles au contexte.

La session se conclura par une intervention performative collective au sein de l’espace d’exposition — une mise en circulation des flux sonores, une activation des présences acoustiques, une tentative de faire affleurer le substrat sonore dans ce qu’il a de plus instable, de plus indiscipliné.

Centre Wallonie Bruxelles/Paris 127 rue Saint Martin 75010 Paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 01 53 01 96 96 https://cwb.fr/ https://www.instagram.com/cwb_paris/ Loin de constituer un mausolée qui contribuerait à la canonisation de l’héritage pa-ma-trimonial de la culture belge francophone, le Centre alias le vaisseau, est un lieu non prescripteur à vocation expérientielle, un catalyseur de référence de la création contemporaine dite belge et de l’écosystème artistique dans sa transversalité.

Au travers d’une programmation résolument désanctuarisante et a-trans-disciplinaire, le Centre est mandaté pour diffuser et valoriser des signatures d’artistes basé·e·s en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il assure ainsi la promotion des talents émergents ou conﬁrmés, du périphérique au consacré. Il contribue à stimuler les coproductions et partenariats internationaux et à cristalliser une attention en faveur de la scène dite belge.

Le Centre dévoile, par saison, des démarches artistiques qui attestent de l’irréductibilité à un dénominateur commun des territoires poreux de création contemporaine. Situé dans le 4e arrondissement de Paris, sa programmation se déploie sur plus de 1000 m2. Vaisseau belge décentralisé, outre la programmation qu’il déploie en In-Situ, il implémente également des programmations en Hors-les-Murs et investit le Cyberespace comme territoire de création et de propagation avec des contenus dédiés.

Le Centre est un service décentralisé de Wallonie-Bruxelles International (WBI) : instrument de la politique internationale menée par la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles Capitale. Centre Wallonie-Bruxelles

127-129, rue Saint Martin – 75004 Paris

Accueil et salle d’exposition

Métro Châtelet-Les-Halles, Rambuteau, Hôtel de Ville

Festival ((((INTERFERENCE_S)))) : Restitution-performance de l’atelier de Maryia Kamarova — « Sound Artifacts as Material »

©Aurélien Farina