Restitution de l’atelier théâtral du Théâtre du Baroud Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin dimanche 14 juin 2026.

Monflanquin

Restitution de l’atelier théâtral du Théâtre du Baroud

Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 18:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

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Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

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English : Restitution de l’atelier théâtral du Théâtre du Baroud

L’événement Restitution de l’atelier théâtral du Théâtre du Baroud Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Coeur de Bastides