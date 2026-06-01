Restitution de l’atelier théâtral du Théâtre du Baroud Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin
Restitution de l’atelier théâtral du Théâtre du Baroud Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin dimanche 14 juin 2026.
Monflanquin
Restitution de l’atelier théâtral du Théâtre du Baroud
Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
.
Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
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English : Restitution de l’atelier théâtral du Théâtre du Baroud
L’événement Restitution de l’atelier théâtral du Théâtre du Baroud Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Coeur de Bastides
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