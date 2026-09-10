Restitution de l’être en création Récit(s) des Dames à la capuche + Contre Feu, avec Marie Heck Mosser | SARAHKONNOR, Théâtre Francine Vasse, Nantes

Informations pratiques

Restitution de l’être en création Récit(s) des Dames à la capuche + Contre Feu, avec Marie Heck Mosser | SARAHKONNOR Mardi 1 décembre, 19h00 Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique

Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T19:00:00+01:00 – 2026-12-01T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-01T19:00:00+01:00 – 2026-12-01T21:00:00+01:00

Récit(s) des Dames à la capuche

Face aux représentations exigües et stéréotypées du corps dit « féminin » dans la littérature, les mots des participant·e·s à cet ÊTRES EN CRÉATION forment un chœur politique, avec le désir de se réapproprier ces architectures intimes, de tracer une cartographie amplifiée des savoirs et des expériences. Des impacts de voix dans le temps et l’espace.

Contre Feu

Contre Feu est un projet musical émergent, expérimente la vitalité, le corps et ses métamorphoses à travers un spoken word à la fois brutal et empli d’ocytocine. L’artiste Marie Heck Mosser est accompagnée au plateau par Pierre-Antoine Parois (Papier Tigre, La Colonie de Vacances, Spelterini..) et Simon Garrette (LISATYD, Kugelblitz).

Théâtre Francine Vasse 18 rue Colbert, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatrefrancinevasse.com/groupe_de_spectacles/recits-des-dames-a-la-capuche-contre-feu/ »}]

Brute et intime à la fois, cette soirée porte un discours sur les représentations du féminin. Les mots résonnent, déconstruisent et les corps se réapproprient leur puissance politique.

@MarieHeckMosser