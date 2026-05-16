Stage : Peindre à la touche Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-29 10:00 – 17:00

Gratuit : non 80 € Tout public

ProgrammeDans ce stage, nous aborderons la peinture à l’huile ou à l’acrylique à travers une approche passionnante : poser des touches qui construisent la forme, la lumière et l’espace. À partir d’un sujet accessible — fruit, légume, plante, animal ou objet du quotidien — nous apprendrons à observer ce qui organise réellement l’image : les grandes masses, les contrastes et les rapports de valeurs.La touche devient alors un outil pour synthétiser l’essentiel du sujet.Au cours de la journée, nous expérimenterons différentes manières de poser la peinture : touches larges, juxtaposées, directionnelles ou fragmentées, afin de comprendre comment elles peuvent suggérer volume, lumière et présence.Chaque participant réalisera une ou plusieurs études, en apprenant à construire une image plus lisible, plus structurée et plus vivante.Un stage pour apprendre à simplifier, synthétiser et donner de la force à la composition.???? Plus d’informationsCours dirigés par Capucine Beck10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacunTous niveaux/ Ados et adultes à partir de 14 ansVous venez les mains dans les poches, si vous en avez, amenez vos pinceaux, les nôtres ont vécu !

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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