Restitution des travaux d’ateliers des élèves du Théâtre la Ruche Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 –

Gratuit : non Prix libre (minimum 5 €) sur réservation Prix libre à la chaussette à l’entrée du spectacle (minimum conseillé 5 €)Réservation oblitgatoire : https://www.laruchenantes.fr/juin2026 Tout public

Durant toute une année, les élèves du Théâtre La Ruche ont partagé, osé, dépassé leurs peurs, appris, créé, ri, mis en scène, et l’ensemble de leur travail vous est présenté du 4 au 28 juin 2026Venez les soutenir ! Programme :- Cercueils & Confidences – par l’atelier Madeleine (adultes) :> jeudi 4/6/26 à 20h, vendredi 5/6/26 à 21h, sam 6/6/26 à 19h – durée : 1h20- Aux premières loges – Comédie absurde par l’Atelier La Bruyère (adultes) :> vendredi 5/6/26 à 19h, sam 6/6/26 à 21h – durée 1h30- Atelier Les Étoiles (jeunes) :> samedi 6 et dimanche 7/6/26 à 15hAtelier de L’Oeuvre (adultes) :> jeudis 11 et 18/6/26 à 20h, samedi 27/6/26 à 20h- C’est ma tournée – Comédie par l’Atelier Nord Ouest (adultes) :> vendredi 12/6/26 à 21h, samedi 13/6/26 à 19h – durée : 1h30- Paulette Saugreno – Comédie par l’Atelier Marigny (adultes) :> vendredi 12/6/26 à 19h, samedi 13/6/26 à 21h – durée : 1h15- Atelier La Gaïté (pré-ados) :> samedi 13/6/26 à 11h, dim 14/6/26 à 15h- En répète – Saynètes comiques & absurdes par l’Atelier Funambule (pré-ados) :> samedi 13/6/26 à 15h, dimanche 14/6/26 à 11h – durée : 1h- Les Toxiques Anonymes – Humour grinçant par l’Atelier Palace (adultes) :> vendredi 19/6/26 à 19h, samedi 20/6/26 à 21h – durée : 1h30- Au père tranquille – Suspens par l’Atelier Trévise (adultes) :> vendredi 19/6/26 à 21h, samedi 20/6/26 à 19h – durée : 1h10- Vous serez juges – Comédie dramatique par l’Atelier Essaïon (ados) :> samedi 20 et dimanche 21 juin 2026 à 15h – durée : 1h45- Face à face(s) – Saynètes par l’Atelier des Blancs Manteaux (adultes) :> mercredi 24 et jeudi 25/6/26 à 20h – durée : 1h30- En dérive – Comédie dramatique par l’Atelier des Mathurins (ados) :> samedi 27 et dimanche 28/6/26 à 15h – durée : 1h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

09 84 68 61 18 http://www.laruchenantes.fr contact@laruchenantes.fr https://www.laruchenantes.fr/juin2026



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