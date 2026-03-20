Restitution du travail de créativité des élèves de formation musicale Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Salle Gabriel Fauré

Restitution du travail de créativité

Sur le thème du rêve

Classe de formation musicale

Sophie Rigaut, direction

Travail de créativité des élèves de formation musicale sur le thème du rêve

Le mardi 09 juin 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-09T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T18:30:00+02:00_2026-06-09T19:30:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

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