Restitution du travail de créativité des élèves de formation musicale Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Restitution du travail de créativité des élèves de formation musicale Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Restitution du travail de créativité des élèves de formation musicale Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS mardi 9 juin 2026.

Salle Gabriel Fauré

Restitution du travail de créativité
Sur le thème du rêve
Classe de formation musicale
Sophie Rigaut, direction

Travail de créativité des élèves de formation musicale sur le thème du rêve
Le mardi 09 juin 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-09T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T18:30:00+02:00_2026-06-09T19:30:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid  75008 PARIS
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