Restitution du travail de créativité des élèves de formation musicale Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Restitution du travail de créativité des élèves de formation musicale Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS mardi 9 juin 2026.
Salle Gabriel Fauré
Restitution du travail de créativité
Sur le thème du rêve
Classe de formation musicale
Sophie Rigaut, direction
Travail de créativité des élèves de formation musicale sur le thème du rêve
Le mardi 09 juin 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-09T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T18:30:00+02:00_2026-06-09T19:30:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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