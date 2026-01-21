#Restitutions : Les musées en question Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris
Comment aborder les enjeux éthiques, philosophiques et
patrimoniaux de la restitution tout en soulignant la nécessité d’une
réflexion collective sur les conditions d’un partage équitable du
patrimoine mondial ?
Face aux interrogations croissantes sur l’origine et la propriété des œuvres d’art et des biens culturels, Souleymane Bachir Diagne, directeur de l’Institut d’études africaines et professeur de philosophie à l’Université Columbia, et Marie-Cécile Zinsou,
historienne de l’art et présidente de la Fondation Zinsou,
s’interrogeront sur la manière de concilier justice historique,
circulation des savoirs et préservation des collections muséales.
Alors que de nombreuses institutions culturelles défendent l’idée
d’un patrimoine universel, accessible à tous et garant de la diffusion
du savoir, cette vision universaliste peut se heurter aujourd’hui aux
exigences de reconnaissance des souffrances coloniales, de mémoire
partagée et de souveraineté culturelle des peuples concernés.
Cette discussion mettra en lumière l’importance du dialogue entre les
cultures comme voie possible de réconciliation entre ces principes
parfois contradictoires. Elle abordera les enjeux éthiques,
philosophiques et patrimoniaux de la restitution, tout en soulignant la
nécessité d’une réflexion collective sur les conditions d’un partage
équitable du patrimoine mondial.
Lors de cette session inaugurale, les intervenants questionneront le
rôle et l’évolution des musées en tant qu’espaces de mémoire, de justice
patrimoniale et de rencontre interculturelle. La discussion invitera à
repenser la mission des musées dans un monde plus ouvert, plus inclusif
et plus conscient de son histoire commune.
Le programme « Arts – Mondes en action, mondes en réflexion »
Au croisement des arts et des sciences, le programme « Arts – Mondes
en action, mondes en réflexion » veut encourager la capacité de
réflexion et d’invention collective. En créant des opportunités de
rencontre entre la recherche scientifique et la création artistique, en
favorisant la coopération entre les disciplines des sciences humaines et
sociales et les disciplines artistiques, en organisant la collaboration
entre ces disciplines et les institutions artistiques, culturelles et
patrimoniales, en construisant le dialogue avec la société, ce programme
vise à enrichir notre compréhension de nombreux enjeux contemporains.
Le mardi 14 avril 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Tout public.
Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54 boulevard Raspail 75006 Paris
