Restitutions : Les musées en question Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris

Comment aborder les enjeux éthiques, philosophiques et

patrimoniaux de la restitution tout en soulignant la nécessité d’une

réflexion collective sur les conditions d’un partage équitable du

patrimoine mondial ?

Face aux interrogations croissantes sur l’origine et la propriété des œuvres d’art et des biens culturels, Souleymane Bachir Diagne, directeur de l’Institut d’études africaines et professeur de philosophie à l’Université Columbia, et Marie-Cécile Zinsou,

historienne de l’art et présidente de la Fondation Zinsou,

s’interrogeront sur la manière de concilier justice historique,

circulation des savoirs et préservation des collections muséales.

Alors que de nombreuses institutions culturelles défendent l’idée

d’un patrimoine universel, accessible à tous et garant de la diffusion

du savoir, cette vision universaliste peut se heurter aujourd’hui aux

exigences de reconnaissance des souffrances coloniales, de mémoire

partagée et de souveraineté culturelle des peuples concernés.

Cette discussion mettra en lumière l’importance du dialogue entre les

cultures comme voie possible de réconciliation entre ces principes

parfois contradictoires. Elle abordera les enjeux éthiques,

philosophiques et patrimoniaux de la restitution, tout en soulignant la

nécessité d’une réflexion collective sur les conditions d’un partage

équitable du patrimoine mondial.

Lors de cette session inaugurale, les intervenants questionneront le

rôle et l’évolution des musées en tant qu’espaces de mémoire, de justice

patrimoniale et de rencontre interculturelle. La discussion invitera à

repenser la mission des musées dans un monde plus ouvert, plus inclusif

et plus conscient de son histoire commune.

Le programme « Arts – Mondes en action, mondes en réflexion »

Au croisement des arts et des sciences, le programme « Arts – Mondes

en action, mondes en réflexion » veut encourager la capacité de

réflexion et d’invention collective. En créant des opportunités de

rencontre entre la recherche scientifique et la création artistique, en

favorisant la coopération entre les disciplines des sciences humaines et

sociales et les disciplines artistiques, en organisant la collaboration

entre ces disciplines et les institutions artistiques, culturelles et

patrimoniales, en construisant le dialogue avec la société, ce programme

vise à enrichir notre compréhension de nombreux enjeux contemporains.

→ En savoir plus

Rencontre du cycle « #Restitutions – Une autre définition du monde » de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, le 14 avril 2026 à 19h.

Le mardi 14 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T19:00:00+02:00_2026-04-14T21:00:00+02:00

Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54 boulevard Raspail 75006 Paris

https://www.fmsh.fr/agenda/restitutions-les-musees-en-question https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/



Afficher la carte du lieu Fondation Maison des Sciences de l’Homme et trouvez le meilleur itinéraire

