« Resto Dingo » Solo de clown musical – Une comédie fendue en deux Bibliothèque Aimé Césaire Paris
samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Aimé Césaire · Paris
Informations pratiques
Résumé
Être dans son assiette pour servir les clients, ce n’est pas de la tarte. Béchamel est le serveur historique du Sun Beach, frappé à force de servir des cafés, renversé à force de servir des crèmes, sous pression à force de servir des bières. Il fait parfois des remarques philosophiques à ses clients. Son cocktail maison : le Schizo > ¼ de discipline, ¼ d’amour, ¼ de folie et un car de CRS. Sébastien Petiot est à la fois auteur, comédien et clown professionnel. Il est atteint de schizophrénie, diagnostiqué depuis 2007, à l’âge de 35 ans. Aujourd’hui, dans un monde en manque d’information sur la santé mentale et dans lequel elle pâtit du regard oblique de la société, le spectacle Resto Dingo offre une expérience unique dans le vécu de la maladie. Qui mieux que le clown peut rire de lui-même et rire des autres, qui mieux que le clown permet de rire ensemble ? L’écriture poétique et absurde de Sébastien met en lumière avec légèreté et profondeur une maladie mal connue.
Spectacle de 45 minutes, conseillé à partir de 11 ans
Ecrit et interprété par Sébastien Petiot, auteur, comédien clown Mise en scène par Olivier Mathé Regards extérieurs précieux de Michael Egard et Alexandre Pavlata
Soutiens : Théâtre-Ecole Le Samovar, Paroisse des Lilas, Le Garde Chasse théâtre et cinéma, CATTP Le Bouffadou
Accompagnement : Lucie Segard – Compagnie Clown & Mental (clownetmental@gmail.com)
La compagnie Clown & Mental est basée en Seine Saint Denis, elle a été fondée par Lucie Segard & Sébastien Petiot en 2024. Elle a été créée dans le but de produire et diffuser Resto Dingo, sensibiliser le public à la santé psychique et proposer des ateliers clown en milieu psychiatrique.
La Compagnie Clown & Mental est une association regroupant des professionnels du spectacle et de l’univers psychiatrique, qui défend le traitement théâtral de la maladie et soutient notamment le travail de Sébastien Petiot.
Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale
Les semaines d’information sur la santé mentale dans – Ville de Paris
Un solo de clown musical et drôle qu’aborde avec justesse le thème de la schizophrénie
Le samedi 10 octobre 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Tout public. A partir de 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T21:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T18:00:00+02:00_2026-10-10T20:00:00+02:00
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
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