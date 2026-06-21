Restons Sérieux: Droges + Content Fernand + Ne Rangez pas les Jardins + Nothing Special SUPERSONIC Paris
Restons Sérieux: Droges + Content Fernand + Ne Rangez pas les Jardins + Nothing Special SUPERSONIC Paris mardi 7 juillet 2026.
Restons Sérieux, le festival beau & bizarre de la musique française à contre-courant aura lieu cette année les 7,8,9 juillet. Coup de projecteur sur ces groupes français, qui ont la particularité de tous chanter en français et qui nous offrirons des performances déjantées sur les scènes du Supersonic Club et du Supersonic Records !
JOUR 1
Droges
(Vagues froides et punk électronique – Vosges/Drôme)
https://www.youtube.com/watch?v=-xLig4gQBf8
Une électro punk nerveuse, des textes qui grattent là où ça dérange. Droges n’est clairement pas là pour faire joli.
Content Fernand
(Chansons punk et festives – Caen)
https://www.youtube.com/watch?v=1iR9m5B44lo&list=RD1iR9m5B44lo&start_radio=1
Content Fernand c’est du punk, de la chanson française, zéro contraire et beaucoup trop de vérités.
Ne Rangez Pas Les Jardins
(Post-folk du soleil breton – Saint-Brieuc)
https://www.youtube.com/watch?v=4msaBkjzqRU&list=RD4msaBkjzqRU&start_radio=1
De la musique post-folk en clair-obscur, des forêts en mélodies, des rythmes qui se perdent pour mieux se retrouver.
Nothing Special
(Punk particulièrement expérimental – Maisons-Alfort)
https://open.spotify.com/intl-fr/artist/6Hk6HztG8yQiNiwXTmgEOE
Nothing Special crache un punk expérimental où l’hyperpop percute la littérature. Derrière ce “rien de spécial” revendiqué, le duo fait hurler une absurdité mordante.
INFOS PRATIQUES
Ouverture des portes à 19h
Supersonic Club: 9 rue Biscornet 75012 Paris
Supersonic Records : 9 bis rue Biscornet 75012 Paris
Métro Bastille
Entrée gratuite
https://linktr.ee/supersonic.blockparty
Le festival beau & bizarre de la musique francophone est de retour en juillet pour sa 9ème édition !
Une quinzaine de groupes vous attendent cette année, tous plus étonnants les uns que les autres…
Le mardi 07 juillet 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T19:00:00+02:00_2026-07-07T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://link.dice.fm/Ua7b6f472100 https://fb.me/e/5O3Crjd4z https://fb.me/e/5O3Crjd4z
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