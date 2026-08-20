Restored Pictures, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
Restored Pictures Samedi 19 septembre, 16h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:55:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:55:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dont le thème choisi pour cette édition est « Patrimoine en danger », le département Société vous propose la projection du film documentaire :
Restored Pictures de Mahasen Nasser-Eldin, 2012, 22 minutes.
Un voyage à travers la vie de Karima Abboud, première femme photographe professionnelle de Palestine. Grâce à ses lettres et ses photographies, le film porte un regard sur la vie et le travail d’une femme pendant les années qui précèdent la Nakba.
Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille
© Mahasen Nasser-Eldin
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