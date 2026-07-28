Résurgence X finissage de l’exposition Rémanences Autoire
dimanche 22 novembre 2026 · Autoire
Informations pratiques
Autoire
Résurgence X finissage de l’exposition Rémanences
7, Impasse de Laroque Delprat Autoire Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 17:00:00
fin : 2026-11-22 19:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Le finissage de l'exposition " Rémanence " s'ouvrira par une performance de Stéphanie Poincloux
Le finissage de l'exposition " Rémanence " s'ouvrira par une performance de Stéphanie Poincloux. Réalisée jour après jour depuis l’ouverture au public en avril 2025, la pièce collective sera offerte au feu de la cheminée, scellant le cycle cher à l'artiste (naissance, transformation, disparition, survivance). Ce geste plastique dialoguera avec la voix de Zingonia Zingone. Poète et romancière italo-costaricienne de renommée internationale, elle présentera notamment son recueil " Les naufragés du Désert " (co-traduit par Aurélia Lassaque, Éd. La Rumeur Libre, 2025). Pour clôturer cette soirée célébrant la trace et le passage, les participants seront invités à partager un moment suspendu autour d'un rituel mystérieux et ancestral, comme une ultime métamorphose
Sur réservation
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7, Impasse de Laroque Delprat Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 42 89 38 47
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English :
The closing event for the “R%E9manence” exhibition will open with a performance by St%E9phanie Poincloux
L’événement Résurgence X finissage de l’exposition Rémanences Autoire a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Vallée de la Dordogne
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