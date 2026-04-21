RETOUR AU XIIIE SIÈCLE ! MUSEE SAINT RAYMOND, MUSEE D’ARCHEOLOGIE DE TOULOUSE Toulouse

Toulouse

RETOUR AU XIIIE SIÈCLE !

MUSEE SAINT RAYMOND, MUSEE D’ARCHEOLOGIE DE TOULOUSE 1 Ter Place Saint-Sernin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vivez un nouveau rendez-vous d’histoire vivante au musée Saint-Raymond !

En compagnie des Milites de Dun, découvrez certains aspects de la vie quotidienne au XIIIe siècle dans le Midi de la France : le pèlerinage, la lumière et la façon de s’éclairer, la forge, le chevalier.

L’association de reconstitution GEREG vous convie à la découverte de la création de l’Empire mongole équipement du guerrier, vie quotidienne nomade présentation de différentes monnaies. .

MUSEE SAINT RAYMOND, MUSEE D’ARCHEOLOGIE DE TOULOUSE 1 Ter Place Saint-Sernin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Experience a new living history event at the Musée Saint-Raymond!

L’événement RETOUR AU XIIIE SIÈCLE ! Toulouse a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE