RETOUR AU XIIIE SIÈCLE ! MUSEE SAINT RAYMOND, MUSEE D’ARCHEOLOGIE DE TOULOUSE Toulouse
RETOUR AU XIIIE SIÈCLE ! MUSEE SAINT RAYMOND, MUSEE D’ARCHEOLOGIE DE TOULOUSE Toulouse dimanche 3 mai 2026.
Toulouse
RETOUR AU XIIIE SIÈCLE !
MUSEE SAINT RAYMOND, MUSEE D’ARCHEOLOGIE DE TOULOUSE 1 Ter Place Saint-Sernin Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Vivez un nouveau rendez-vous d’histoire vivante au musée Saint-Raymond !
En compagnie des Milites de Dun, découvrez certains aspects de la vie quotidienne au XIIIe siècle dans le Midi de la France : le pèlerinage, la lumière et la façon de s’éclairer, la forge, le chevalier.
L’association de reconstitution GEREG vous convie à la découverte de la création de l’Empire mongole équipement du guerrier, vie quotidienne nomade présentation de différentes monnaies. .
MUSEE SAINT RAYMOND, MUSEE D’ARCHEOLOGIE DE TOULOUSE 1 Ter Place Saint-Sernin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Experience a new living history event at the Musée Saint-Raymond!
L’événement RETOUR AU XIIIE SIÈCLE ! Toulouse a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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