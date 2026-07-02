Retour de captivité par la Compagnie Acour – lecture théâtralisée, Musée de la résistance et de la déportation, Grenoble

Informations pratiques

Retour de captivité par la Compagnie Acour – lecture théâtralisée Samedi 19 septembre, 16h00 Musée de la résistance et de la déportation Isère

entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Automne 1945 : partagez les émotions du retour de ceux que l’on n’attend plus.

Deux hommes rentrent, deux femmes espèrent. Entre lettres, témoignages et chansons, la compagnie Acour fait résonner l’intime de l’après-guerre.

Un spectacle sensible et bouleversant, hommage à la mémoire, à la résilience et à la force des liens retrouvés.

Musée de la résistance et de la déportation 14 Rue Hébert, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476423853 https://musees.isere.fr/musee/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation-de-lisere Initié il y a plus de cinquante ans par d’anciens résistants, déportés et des enseignants, conçu dans un esprit pédagogique et de transmission, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère est un musée d’histoire et de société. En 1994, il devient départemental et s’installe 14, rue Hébert à Grenoble. Il met en lumière l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à partir des faits et vécus locaux et restitue dans leur chronologie, les causes et les conséquences du conflit. Il permet aussi de comprendre comment et à partir de quels choix individuels est née la Résistance et souligne l’ampleur des souffrances et des sacrifices de ceux qui se sont engagés pour permettre le retour de la République. Au-delà, le musée interroge le visiteur sur les enseignements que notre société peut tirer de l’histoire, autour des valeurs intemporelles de la Résistance et celles des Droits de l’Homme. Transports en commun : Tramway ligne A : arrêt Verdun-Préfecture. Tramway ligne C :arrêt Hôtel de ville. Bus : ligne C1, C11 : arrêt Hôtel de Ville. lignes 14, 15 et 6020 : arrêt Verdun Préfecture. lignes 13 et 16 : arrêt Mutualité.

Automne 1945 : partagez les émotions du retour de ceux que l’on n’attend plus.

© Christian Chieppa