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Retour vers l’Olympic : Gildaa + Kabeaushé + Ile De Garde L’Olympic Nantes

mercredi 16 septembre 2026 · L'Olympic · Nantes

Retour vers l’Olympic : Gildaa + Kabeaushé + Ile De Garde L’Olympic Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
19:15
Lieu
L'Olympic
Adresse
Place Jean Macé, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prévente : 19€ | Carte Stereolux : 14€ | Abonné·e partenaire : 14€

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 19:15 – 22:15
Gratuit : non Prévente : 19€ | Carte Stereolux : 14€ | Abonné·e partenaire : 14€  

Retour vers l’Olympic. Sans Marty Mc Fly et sa Delorean, une plongée vers le passé mais en évitant trop de nostalgie. Un plateau de trois jeunes projets, Gildaa et sa polyphonie électro-r&b-jazz débridée, Kabeaushé son style electro-hip-pop baroque et le trio Ile De Garde et ses chansons synth-wave épiques. Retour vers le futur.

L’Olympic Nantes 44100
http://stereolux.org/retour-vers-lolympic-gildaa-kabeaushe-ile-de-garde-16092026-1715


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