Retour vers l’Olympic : Gildaa + Kabeaushé + Ile De Garde, L’Olympic, Nantes
mercredi 16 septembre 2026 · L'Olympic · Nantes
Informations pratiques
Retour vers l’Olympic : Gildaa + Kabeaushé + Ile De Garde Mercredi 16 septembre, 19h15 L’Olympic Loire-Atlantique
Prévente : 19€ | Carte Stereolux : 14€ | Abonné·e partenaire : 14€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T19:15:00+02:00 – 2026-09-16T22:15:00+02:00
Fin : 2026-09-16T19:15:00+02:00 – 2026-09-16T22:15:00+02:00
Retour vers l’Olympic. Sans Marty Mc Fly et sa Delorean, une plongée vers le passé mais en évitant trop de nostalgie. Un plateau de trois jeunes projets, Gildaa et sa polyphonie électro-r&b-jazz débridée, Kabeaushé son style electro-hip-pop baroque et le trio Ile De Garde et ses chansons synth-wave épiques. Retour vers le futur.
L’Olympic Place Jean Macé, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/retour-vers-lolympic-gildaa-kabeaushe-ile-de-garde-16092026-1715 »}]
Stereolux fête ses 15 ans Gildaa + Kabeaushé + Ile De Garde
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