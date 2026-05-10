Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Pacy-sur-Eure
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Pacy-sur-Eure mardi 14 juillet 2026.
Pacy-sur-Eure
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Parking de Schneider. Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Rendez-vous pour la magique retraite aux flambeaux suivie du grand feu d’artifice de la commune. .
Parking de Schneider. Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 03 27 accueil2@pacy27.fr
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English : Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
L’événement Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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