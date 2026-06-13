Retraite de yoga Iyengar Veaupeytourie Saint-Mesmin

Saint-Mesmin

Retraite de yoga Iyengar

Veaupeytourie Oasis de l’Aube Saint-Mesmin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-27

Avec Christine de Bussy Professeure depuis 35 ans et formatrice depuis 20 ans. Pour participer vous devez avoir une expérience sérieuse d’au moins 4 ans du yoga Iyengar. En dehors du temps de pratique réparti sur 5h au quotidien, vous pourrez vous reposer ou profiter de la piscine ou faire de jolies balades. .

Veaupeytourie Oasis de l’Aube Saint-Mesmin 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 41 80 53 info@oasisdelaube.org

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English : Retraite de yoga Iyengar

L’événement Retraite de yoga Iyengar Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-06-13 par Isle-Auvézère