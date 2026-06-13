Retraite de yoga Iyengar Veaupeytourie Saint-Mesmin
Retraite de yoga Iyengar Veaupeytourie Saint-Mesmin lundi 27 juillet 2026.
Saint-Mesmin
Retraite de yoga Iyengar
Veaupeytourie Oasis de l’Aube Saint-Mesmin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-27
Avec Christine de Bussy Professeure depuis 35 ans et formatrice depuis 20 ans. Pour participer vous devez avoir une expérience sérieuse d’au moins 4 ans du yoga Iyengar. En dehors du temps de pratique réparti sur 5h au quotidien, vous pourrez vous reposer ou profiter de la piscine ou faire de jolies balades. .
Veaupeytourie Oasis de l’Aube Saint-Mesmin 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 41 80 53 info@oasisdelaube.org
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English : Retraite de yoga Iyengar
L’événement Retraite de yoga Iyengar Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-06-13 par Isle-Auvézère
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