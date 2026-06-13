Stage de yoga Iyengar avec Karina Veaupeytourie Saint-Mesmin

Saint-Mesmin

Stage de yoga Iyengar avec Karina

Veaupeytourie Oasis de l’Aube Saint-Mesmin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-10

En plein cœur du Périgord vert venez vous immerger dans la pratique du yoga pour apprécier un moment unique d’harmonie et de sérénité. Les étirements et les postures sont proposés selon le niveau de pratiquant pour que chacun(e) puisse évoluer à son rythme. Avec quatre nuits en chambre partagée (2 à 3 personnes), en pension complète et repas végétariens avec des produits locaux de saison fait maison. .

Veaupeytourie Oasis de l’Aube Saint-Mesmin 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 41 80 53 info@oasisdelaube.org

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English : Stage de yoga Iyengar avec Karina

L’événement Stage de yoga Iyengar avec Karina Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-06-13 par Isle-Auvézère