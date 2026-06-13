Stage de yoga Iyengar avec Karina Veaupeytourie Saint-Mesmin
Stage de yoga Iyengar avec Karina Veaupeytourie Saint-Mesmin vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Mesmin
Stage de yoga Iyengar avec Karina
Veaupeytourie Oasis de l’Aube Saint-Mesmin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-10
En plein cœur du Périgord vert venez vous immerger dans la pratique du yoga pour apprécier un moment unique d’harmonie et de sérénité. Les étirements et les postures sont proposés selon le niveau de pratiquant pour que chacun(e) puisse évoluer à son rythme. Avec quatre nuits en chambre partagée (2 à 3 personnes), en pension complète et repas végétariens avec des produits locaux de saison fait maison. .
Veaupeytourie Oasis de l’Aube Saint-Mesmin 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 41 80 53 info@oasisdelaube.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de yoga Iyengar avec Karina
L’événement Stage de yoga Iyengar avec Karina Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-06-13 par Isle-Auvézère
À voir aussi à Saint-Mesmin (Dordogne)
- Fête de la musique Saint-Mesmin 20 juin 2026
- Soirée coups de cœur Saint-Mesmin 24 juin 2026
- Soirée jeux de société Place de l’Eglise Saint-Mesmin 26 juin 2026
- Stage Entre Terre et Ciel Veaupeytourie Saint-Mesmin 27 juin 2026
- Retraite de yoga Iyengar Veaupeytourie Saint-Mesmin 27 juillet 2026