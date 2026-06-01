Stage Entre Terre et Ciel Veaupeytourie Saint-Mesmin
Stage Entre Terre et Ciel Veaupeytourie Saint-Mesmin samedi 27 juin 2026.
Saint-Mesmin
Stage Entre Terre et Ciel
Veaupeytourie Oasis de l’Aube Saint-Mesmin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-06-27
Une immersion transformative de 7 jours en pleine nature, pour celles et ceux qui ressentent l’appel d’un réalignement profond et durable.
À travers des pratiques quotidiennes de yoga, respiration consciente, visualisation énergétique, activations vibratoires et cercles de transformation, tout le travail se fait sur la libération des énergies inconscientes, le réalignement intérieur et l’ancrage de nouvelles fréquences de vie.
Ce stage offre un espace sécurisant et puissant pour déposer ce qui n’a plus lieu d’être, retrouver clarté, énergie et confiance, et revenir à l’essentiel de qui vous êtes. .
Veaupeytourie Oasis de l’Aube Saint-Mesmin 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 41 80 53 info@oasisdelaube.org
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English : Stage Entre Terre et Ciel
L’événement Stage Entre Terre et Ciel Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-06-13 par Isle-Auvézère
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