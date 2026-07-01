Retransmission de la finale de la Coupe du Monde La Manoque Tonneins
dimanche 19 juillet 2026 · La Manoque · Tonneins
Informations pratiques
Tonneins
Retransmission de la finale de la Coupe du Monde
La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Retransmission de la finale de la Coupe du Monde.
Buvette sur place Salle climatisée
Retransmission de la finale de la Coupe du Monde.
Buvette sur place Salle climatisée .
La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 83 00
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English : Retransmission de la finale de la Coupe du Monde
Live broadcast of the World Cup final.
Refreshments available on site Air-conditioned room
L’événement Retransmission de la finale de la Coupe du Monde Tonneins a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne
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