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AGENDA · Tonneins

Retransmission de la finale de la Coupe du Monde La Manoque Tonneins

dimanche 19 juillet 2026 · La Manoque · Tonneins

Retransmission de la finale de la Coupe du Monde La Manoque Tonneins

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
La Manoque
Adresse
Cours de Verdun
Ville
47400 Tonneins
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Tonneins

Retransmission de la finale de la Coupe du Monde

La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Retransmission de la finale de la Coupe du Monde.
Buvette sur place Salle climatisée
Retransmission de la finale de la Coupe du Monde.
Buvette sur place Salle climatisée   .

La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 83 00 

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English : Retransmission de la finale de la Coupe du Monde

Live broadcast of the World Cup final.
Refreshments available on site Air-conditioned room

L’événement Retransmission de la finale de la Coupe du Monde Tonneins a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne

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