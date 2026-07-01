Retransmission de la finale de la Coupe du Monde La Manoque Tonneins

Informations pratiques

Tonneins

Retransmission de la finale de la Coupe du Monde

La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 21:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Retransmission de la finale de la Coupe du Monde.

Buvette sur place Salle climatisée

Retransmission de la finale de la Coupe du Monde.

Buvette sur place Salle climatisée .

La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 83 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Retransmission de la finale de la Coupe du Monde

Live broadcast of the World Cup final.

Refreshments available on site Air-conditioned room

L’événement Retransmission de la finale de la Coupe du Monde Tonneins a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne