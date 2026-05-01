Retresser le monde Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Retresser le monde

Du 04/05 au 10/05/2026 tous les jours. Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-04

Retresser le monde un défi artistique relevé par 2500 jeunes Marseillais !

Les Docks Village de Marseille accueilleront Retresser le monde , une grande exposition dont une oeuvre monumentale d’art textile réalisées par les élèves de l’Ecole de Provence, du collège Loyola et de l’Ecole et collège Saint-Mauront.





A l’origine du projet une idée simple et ambitieuse — rassembler les 2500 élèves des 3 établissements autour d’un geste universel, tresser, pour créer du lien. Et partager ce lien pendant le temps de l’exposition avec l’ensemble de la jeunesse marseillaise et tous les autres marseillais.





A travers cette initiative, les trois établissements lancent un appel à tous les jeunes et autres habitants de la ville et d’ailleurs ! Quels que soient leurs quartiers, leurs parcours ou leurs horizons venez partager et échanger autour de cette oeuvre monumentale, collective et une centaine d’autres oeuvres (dessins, sculptures, peintures, installations…), pour faire partie d’un projet qui relie les territoires de la ville, dans un lieu emblématique que sont les anciens Docks qui abritent aujourd’hui de nouvelles activités commerciales et tertiaires de la ville.







Porté par la plasticienne en art textile contemporain Karine Szczépaniak ( enseignante de l’Ecole de Provence ), le projet mobilise déjà plus de 60 classes, et 2500 élèves de l’école primaire au lycée. Mais l’ambition va plus loin faire de cette oeuvre un symbole collectif à l’échelle de la ville ! .

Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur szczepaniakkarine@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Re-arranging the world: an artistic challenge taken up by 2,500 young Marseillais!

L’événement Retresser le monde Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille