Retro Gaming à la Médiathèque Rue de la République Marmande
samedi 11 juillet 2026 · Rue de la République · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Retro Gaming à la Médiathèque
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 16:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Retro Gaming à la Médiathèque
Nostalgie des anciens jeux vidéo ? Envie de revivre les sensations des premières consoles et de partager ces moments avec d’autres passionnés ? La médiathèque de la ville de Marmande lance des sessions de retro-gaming, une nouvelle animation qui invite à (re)découvrir les jeux vidéo qui ont marqué les années passées.
Au programme vieilles consoles, émulateurs et de nombreux jeux culte pour replonger dans l’univers des jeux vidéo qui ont fait vibrer toute une génération.
– Inscription obligatoire.
– Gratuit .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
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English : Retro Gaming à la Médiathèque
Retro Gaming at the Médiathèque
L’événement Retro Gaming à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Val de Garonne
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