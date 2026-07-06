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Rétrofutur ou comment les inventions du passé inspirent le futur avec l’Atelier 21 Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Pierre Melville · Paris

Rétrofutur ou comment les inventions du passé inspirent le futur avec l’Atelier 21 Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jean-Pierre Melville
Adresse
79 rue Nationale
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>En entrée libre. Réservation conseillée.</p>

Cette exposition, en collaboration avec l’Atelier 21, (re)met en lumière des savoirs oubliés, et les met en dialogue avec des créations contemporaines issues du design, de l’ingénierie et de l’art.

Le but : développer de nouvelles pistes pour la recherche et l’innovation dans une perspective de transition énergétique, sociale et écologique.

Il est temps de plonger dans le Rétrofutur ! Une exposition à voir au rez-de-chaussée de la médiathèque Jean-Pierre Melville du 22 septembre au 11 octobre.

À travers le programme Paléo-énergétique, Atelier 21 exhume des dispositifs simples, robustes et souvent oubliés — récupération de chaleur, cuisson solaire, systèmes passifs, infrastructures sobres — autant de pistes concrètes pour sortir des logiques dépendantes aux matériaux pétrochimiques.

** Une conférence inaugurale suivie d’un vernissage est prévue le mercredi 23 septembre à 17h **

Saviez-vous que la 1ère voiture à dépasser les 100km/h en 1899 était… électrique ? L’innovation ne commence pas toujours demain !
Le mercredi 23 septembre 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit

En entrée libre. Réservation conseillée.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T17:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale  75013 Paris
+33153827676 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/


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