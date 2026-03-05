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Rétrospective David Lynch, Repaire Urbain, Angers

Rétrospective David Lynch, Repaire Urbain, Angers

Rétrospective David Lynch, Repaire Urbain, Angers samedi 23 mai 2026.

Lieu : Repaire Urbain

Adresse : 35 boulevard du Roi René, 49100 Angers

Ville : 49100 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Rétrospective David Lynch Samedi 23 mai, 19h00 Repaire Urbain Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Conçu par les étudiants de l’ESAD-TALM dans le cadre d’une rétrospective dédiée à David Lynch, ces décors ont été pensés comme des espaces immersifs et visitables par le public en conservant les codes du cinéma.

Repaire Urbain 35 boulevard du Roi René, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Conçu par les **étudiants de l’ESAD-TALM** dans le cadre d’une rétrospective dédiée à David Lynch, ces décors ont été pensés comme des espaces immersifs et visitables par le public en conservant les…

©Talm

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