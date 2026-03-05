Rétrospective David Lynch, Repaire Urbain, Angers

Rétrospective David Lynch Samedi 23 mai, 19h00 Repaire Urbain Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Conçu par les étudiants de l’ESAD-TALM dans le cadre d’une rétrospective dédiée à David Lynch, ces décors ont été pensés comme des espaces immersifs et visitables par le public en conservant les codes du cinéma.

Repaire Urbain 35 boulevard du Roi René, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Conçu par les **étudiants de l’ESAD-TALM** dans le cadre d’une rétrospective dédiée à David Lynch, ces décors ont été pensés comme des espaces immersifs et visitables par le public en conservant les…

©Talm