Rétrospective Francis Ford Coppola Cinéma Max Linder Panorama Paris
Rétrospective Francis Ford Coppola Cinéma Max Linder Panorama Paris mercredi 29 avril 2026.
Rendez-vous du 29 avril au 12 mai au Max Linder Panorama pour une rétrospective exceptionnelle en l’honneur de Francis Ford Coppola.
Parmi la sléection, les plus grands chefs d’oeuvres du réalisateur comme Apocalypse Now et ou la trilogie du Parrain mais également des films plus discrets et intimistes commes Les Gens de la pluie ou Dementia 13. En bonus, le documentaire sur le tournage légendaire de Apolypse now !
Redécouvrez les chefs d’oeuvres d’une des réalisateurs les plus emblématiques d’Hollywood.
Du mercredi 29 avril 2026 au mardi 12 mai 2026 :
payant
Tarifs habituels du cinéma
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-13T01:59:59+02:00
Date(s) :
Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris
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