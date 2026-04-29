Rétrospective Francis Ford Coppola Cinéma Max Linder Panorama Paris

Rendez-vous du 29 avril au 12 mai au Max Linder Panorama pour une rétrospective exceptionnelle en l’honneur de Francis Ford Coppola.

Parmi la sléection, les plus grands chefs d’oeuvres du réalisateur comme Apocalypse Now et ou la trilogie du Parrain mais également des films plus discrets et intimistes commes Les Gens de la pluie ou Dementia 13. En bonus, le documentaire sur le tournage légendaire de Apolypse now !

Redécouvrez les chefs d’oeuvres d’une des réalisateurs les plus emblématiques d’Hollywood.

Du mercredi 29 avril 2026 au mardi 12 mai 2026 :

payant

Tarifs habituels du cinéma

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris



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